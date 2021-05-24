Военные, волонтеры и местные жители высадили на Луганщине 10 тысяч саженцев сосны крымской. ФОТО

С участием военнослужащих операции Объединенных сил, волонтеров из Львова и членов объединенной территориальной громады поселков Белокуракино и Лозно-Александровка в Луганской высадили около 10 000 саженцев деревьев.

Об этом сообщает armyinform.com.ua

В прошлом году этот регион пострадал от масштабных пожаров, вызванных в том числе и поджогами со стороны враждебных сил. Поэтому Львовщина как побратим Луганского края обязалась помочь в восстановлении зеленых одежд области.

В прошлом году саженцы, заботливо выращенные в Галичине, высадили в районе Северодонецка. В этом году волонтерский десант во главе с общественным деятелем, депутатом Львовского облсовета Александром Ганущиным, привезли побратимам следующую партию.

“Привезли львовские волонтеры для высадки в Белокуракино и Лозно-Александровке деревца сосны крымской, выращенные в Львовском лесном перинатальном центре, – рассказывает Александр Ганущин. – Они очень устойчивы, адаптивные к различным природным условиям. В Крыму они образуют светлые леса на склонах яйл на высоте 800-1000 метров. Почему везем именно сосну крымскую, а не обычную? Ибо тема освобождения Крыма для нас такая же важная, как и освобождение от российских оккупантов земель Донецкой и Луганской областей”.

“К слову, благодаря дружной и слаженной работе местных жителей, волонтеров и военных саженцы высадили в землю за рекордные 55 минут. Надеемся, что уже через несколько лет будем любоваться молодым лесом, который украсит замечательную природу Луганщины!”, – сказано в сообщении.