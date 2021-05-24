На Луганщине компания молодых людей попала в ДТП

22 мая, в 3:00, утра в. Половинкино Старобельского района произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

На месте происшествия предварительно установлено, что 19-летний водитель автомобиля «Славута» (сотрудник полиции, который сейчас находится в отпуске) двигаясь на автомобиле в направлении с. Половинкино из г. Старобельск, не выбрав безопасную скорость и не убедившись в своем маневре, совершил съезд с трассы, после чего произошло опрокидывание автомобиля.

В результате ДТП водитель автомобиля и четверо пассажиров, парень и три девушки от 17 до 19 лет, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу.

Сотрудниками территориального управления ГБР сведения о дорожно-транспортном происшествии внесены в ЕРДР по ч.1 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

По приказу начальника ГУНП по данному факту проводится служебное расследование, по результатам которого будет решаться вопрос о возможности дальнейшего прохождения сотрудником службы в рядах полиции.