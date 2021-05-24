В Украине будут бушевать грозы: синоптики дали детальный прогноз на начало недели

Грозовые дожди, как прогнозируют синоптики, задержатся в Украине на несколько дней.

Свежий прогноз погоды публикует пресс-служба Укргидрометеоцетра.

В понедельник, 24 мая, солнечная погода ожидается в Крыму, в западных и северо-западных областях Украины. Днем воздух прогреется до +21..+25 градусов.

Дожди с грозами синоптики прогнозируют на всей Левобережной Украине, а также в Киевской, Кировоградской, Черкасской и Херсонской областях. Днем будет до +21, а ночью похолодает до +10..+12.

Фото: meteo.gov.ua

25 мая погода кардинально изменится, поскольку грозовые дожди перейдут на Запад. Днем будет довольно тепло – +20..+22 градуса. Во всех других областях ожидается солнечная и теплая погода, а столбики термометров в некоторых регионах поднимутся до +25.

Фото: meteo.gov.ua

26 мая дожди ожидаются в западных, северных и юго-западных областях. Ночью там ожидается до +11..+13 градусов, а днем – в районе +21..+25 градусов. На Юге, Востоке и центральных областях синоптики ожидают настоящую “летнюю” жару до +27..+29 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее мы рассказывали, когда в Украину зайдет жара до +35 градусов.