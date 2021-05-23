Задержание экс-главреда NEXTA: появилась реакция Европы на акт воздушного пиратства Лукашенко

В воскресенье, 23 мая, в аэропорту “Минск” экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который совершал рейс по маршруту Афины-Вильнюс. На борту самолета находился основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого после посадки самолета задержали белорусские власти. На беспрецедентный шаг со стороны Беларуси уже отреагировали в Европарламенте, Еврокомиссии, свою позицию высказали Украина, Литва, Польша и другие страны и организации.

“источник” собрал оценку международного сообщества на события в Беларуси.

Самолет летел из Афин в Минск, на его борту среди 171 пассажира находился бывший главный редакторTelegram-канала NEXTA Роман Протасевич, внесенный Минском в список террористов и объявлен в международный розыск. В воздушном пространстве Беларуси самолет принудили к посадке в аэропорту Минска из-за сообщения о заминировании. После посадки самолета Роман Протасевич был задержан, а взрывчатку на борту самолета не нашли.

Первым свою оценку событиям с задержанием Романа Протасевича дал президент Литвы Гитанас Науседа – именно в Вильнюс следовал из Афин самолет, который был принужден к посадке в аэропорту Минска. Он назвал ситуацию с самолетом беспрецедентной и потребовал освобождения известного белорусского журналиста.

“Белорусский политический активист и основатель канала NEXTA был в самолете. Он арестован. Белорусский режим стоит за этими отвратительными действиями”, – написал он в Twitter и потребовал срочно освободить Романа Протасевича.

Глава Европарламента Давид Сассоли потребовал немедленных объяснений от Минска в связи с задержанием Романа Протасевича.

“Нам нужны немедленные объяснения, и он должен быть освобожден. Все 171 пассажира и рейс должны быть освобождены без промедления”, – написал Сассоли в Twitter.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала неприемлемой вынужденную посадку в Минске рейса Ryanair, на борту которого находился Роман Протасевич, и предупредила, что такие действия должны иметь последствия.

“Принуждать к посадке в Минске рейс из Афин в Вильнюс – это категорически неприемлемо. ВСЕ пассажиры должны иметь возможность немедленно продолжить путешествие в Вильнюс, в безопасности для себя. Любые нарушения правил международного транспортного сообщения должны иметь последствия”, – заявила она в своем Twitter.

“Призываем власти Беларуси немедленно отпустить самолет и всех пассажиров. По поводу этого инцидента необходимо расследование ICAO”, – отреагировал президент Евросовета Шарль Мишель.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ЕС пристально следят за развитием ситуации.

“Это (вынужденная посадка самолета) абсолютно неприемлемо. Мы считаем власти Беларуси ответственным за безопасность всех пассажиров и самолета. ВСЕ пассажире должны иметь возможность немедленно продолжить путешествие”, – написал он.

Беспрецедентный шаг со стороны режима непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко по задержанию оппозиционного журналиста осудили и в ряде стран Европы – Польше, Германии, Австрии, назвав его “актом воздушного пиратства”, а саму Беларусь – страной-террористом.

В Украине призвали немедленно освободить задержанного оппозиционного журналиста. Об этом в Twitter написал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

“В очередной раз тревожные новости из Беларуси. На этот раз в Минске задержали белорусского журналиста Романа Протасевича. Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы”, – написал Николенко.

Ранее “источник” сообщал, что в Беларуси заблокировали крупнейший интернет-портал. В помещении редакции и в домах у сотрудников прошли обыски.