Люди сутками сжигали покойников: житель Индии рассказал о коронавирусной катастрофе

Новый штамм COVID-19, выявленный в Индии в апреле, поставил страну на грань катастрофы – свыше 4 тысяч смертей ежесуточно.

Об этом “источнику” рассказал гражданин Индии, связанный с торговлей медпрепаратами у себя на родине, Джитендра Кумар.

По его словам, в разгар новой вспышки COVID-19 в Индии ежедневно фиксировали по 400 тысяч новых случаев заражения.

На фоне жесткого локдауна ситуация немного изменилась, но это уверенно можно сказать лишь о столице Дели. В отдаленных районах по-прежнему фиксируют катастрофические показатели заболеваемости и смертности от коронавируса.

Кумар подчеркнул, что сейчас он находится в Дели, где действует жесткий локдаун – открыты только аптеки и продуктовые магазины. 13 мая вирус обнаружили всего лишь у 10,5 тыс. человек – хотя еще две недели назад было 25 тыс. в один день, но Индии рано расслабляться.

“Но дела все равно еще очень плохи. Я связан с медициной – и тоже заболел, лежал в больнице. Мне было страшно от того, что я там видел. В ожидании помощи люди лежали в проходах, у входа – было похоже, что идет война и люди ранены. Многие бегали из одной больницы в другую и не могли найти либо кровать, либо баллон от кислорода. Многие таким образом потеряли своих родных, потому, что в больницах не было мест либо кислорода. Сейчас сохраняется проблема с кислородом для больных в Дели. Но Дели – это столица, все глаза смотрят на Дели. А если говорить о других городах, о маленьких деревнях, о которых не пишут в газетах и не говорят в СМИ, то там ситуация еще хуже”, – рассказал гражданин Индии в общении с журналистами.

Как утверждает Кумар, в отдаленных районах медики пишут диагноз “брюшной тиф”, поскольку не знают настоящую причину заболевания. В маленьких городах нет тестов и центров для тестирования населения. Население отказывается делать тесты, поскольку боятся услышать диагноз “корона”.

“И они боятся идти в больницу, потому что они слышали, что те, у кого есть “корона”, те умирают. Психологически люди не готовы делать тест. И только когда состояние ухудшается, наступает последняя стадия, они бегают по больницам – и там не могут им помочь, потому что становится слишком поздно”, – продолжил он.

Дефицит лекарств, кислорода и врачей привели к большим потерям среди населения, поскольку на кладбищах не было мест и не хватало деревьев, чтобы сжигать тела. Как добавил гражданин Индии, страна попросту оказалась не готова к новой волне коронавируса и мутировавшему штамму.

“…Не было мест на кладбищах, не было деревьев, чтобы сжигать тела. Люди сутками сжигали покойников у входа на кладбища, чтобы похоронить родных. Индия вообще не была готова к этому. Наши министры думали, что мы все победили, были очень горды собой. Потом начались выборы, праздники, люди начали собираться на улицах – и у нас появилась вторая волна. Я потерял троих человек – бабушку, мужа моей двоюродной сестры и еще одного родственника”, – резюмировал Кумар в интервью “источнику”.

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