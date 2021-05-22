Боевики из тяжелой артиллерии ударили по жилым домам в Песках: фото и видео последствий

Российско-оккупационные войска “Л/ДНР” в очередной раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ВСУ и жилые дома в Песках из тяжелого вооружения.

Об этом пишет Новинарня.

Как отмечают военные из 58-й отдельной бригады, подконтрольные Кремлю террористы “Л/ДНР” совершили обстрелы из тяжелой артиллерии в субботу утром, 22 мая.

Под огонь попали не только позиции ВСУ, но и жилые дома в прифронтовом населенном пункте Пески.

“Сепары обстреляли Пески в 6 утра – именно жилые дома, не позиции”, – проинформировали военнослужащие из 58-й бригады.

Обстрел вероятно велся из самоходной артиллерийской пушки 2С9 “Нона” 120-го калибра. На опубликованных в соцсетях кадрах можно увидеть сильные разрушения частных жилых домов, в том числе проваленные потолки и стены, секущиеся обломками двери и тому подобное.

К счастью, потерь среди военных и мирного населения в результате утреннего обстрела не зафиксировано.

Фото: novynarnia.com

Фото: novynarnia.com

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