В Ровно произошло масштабное ДТП – пострадали много людей: фото

В субботу, 22 мая, три автомобиля устроили масштабное ДТП с пострадавшими на улице Иванова в Ровно.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Ровенской области.

Как отмечают спасатели, в 08:53 по спецлинии “101” поступило сообщение о ДТП с участием 3-х автомобилей в Ровно по улице Иванова (Тынное).

Известно, что в масштабное ДТП попали две машины марок Renault и одна машина марки Volkswagen.

“На момент ДТП во всех машинах находилось 8 человек, 5-ро получили (4 женщины и 1 мужчина) травмы и были госпитализированы в больницу, где их состояние оценивают медики. Погибших нет”, – говорится в сообщении ГСЧС.

На месте масштабного ДТП работает следственно-оперативная группа, которая должна установить все обстоятельства столкновения трех автомобилей, в результате которого травмировались люди.

Фото: facebook.com/dsns.rivne

Фото: facebook.com/dsns.rivne

Фото: facebook.com/dsns.rivne

Фото: facebook.com/dsns.rivne

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