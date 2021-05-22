США ввели новые санкции против “Северного потока 2”: появилась реакция Кремля

Кремль заинтересован в том, чтобы разобраться в новых санкциях США в отношении газопровода “Северный поток-2”.

Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии журналистам, передает Интерфакс.

Отметим, что вечером в пятницу, 21 мая, появилась информация, что Минфин США расширил санкционный список c рядом компаний и судов, связанных с реализацией проекта “Северный поток-2”.

Согласно документу, как напоминает Немецкая волна, под действия санкций США попали трубоукладчик “Академик Черский”, а также суда “Артемис Оффшор”, “Бахтемир”, “Балтийский исследователь”, “Финвал”, “Капитан Беклемишев”, “Мурман”, “Нарвал”, “Сивуч”, “Спасатель Карев”, “Умка”, а также “Владислав Стрижов” и “Юрий Топчев”.

Более того, как отмечают в Минфине США, ограничения будут действовать в отношении учреждений “Морская спасательная служба” (Морспас), ООО “Мортранссервис”, АО “Самарский теплоэнергетический имущественный фонд”, а также ООО “КОКСОХИМТРАНС”.

Дмитрий Песков, комментируя действия Минфина США, заявил, что Кремль хотел бы разобраться в новых санкциях США на фоне заявлений о намерении провести встречу президентов двух стран.

“Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое”, – подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина, отвечая на вопрос, будет ли этот шаг Вашингтона учтен Москвой при выработке решения о возможной встрече Владимира Путина с Джо Байденом.

“Посмотрим, как нам лучше будет”, – резюмировал Дмитрий Песков в комментарии Интерфаксу.

Ранее мы рассказывали, что чертова дюжина российских суден попала под санкции США.