Под Одессой супруги-“педагоги” специфически готовили детей к школе: им угрожает пожизненное заключение, видео

В Одесской области полицейские разоблачили супругов, которые совершали сексуальное насилие в отношении малолетних детей. Извращенцам может грозить лишение свободы на пятнадцать лет или пожизненно.

Об этом говорится в сообщении Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины на странице в Facebook.

В Одесской области правоохранители объявили о подозрении мужчине и женщине, которые под предлогом индивидуальных занятий по подготовке детей к школе, совершали над ними сексуальное насилие.

Как выяснили правоохранители, в Беляевском районе 53-летняя женщина предоставляла частные уроки психолога-логопеда, на которых готовила дошкольников к школе.

“Родители приводили детей на индивидуальные занятия, оставляя наедине с “педагогом”. В это время женщина склоняла детей к участию в сексуальных играх со своим 57-летним мужем. Пользуясь беспомощностью детей, мужчина совершал над ними сексуальное насилие, а свои “развлечения” злоумышленник снимал на мобильный телефон”, – сообщили в полиции.

Чтобы дети не рассказали дома родителям об “уроках”, жена педофила применяла к детям приемы психологического давления и запугивала их.

“Правоохранители собрали доказательную базу о развращении двух детей, 2015 и 2017 рождения. Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства фигурантов работники полиции изъяли компьютерную технику, носители информации и мобильные телефоны”, – добавили в полиции.

В настоящее время супругам объявлено о подозрении по ч. 4 и ч. 6 ст. 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины, в суд направлено ходатайство об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное преступление горе-“педагогам” грозит наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненно.

Как сообщал “источник”, в Броварском районе Киевской области 49-летний внук изнасиловал свою 91-летнюю бабушку.