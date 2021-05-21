Апелляция по аресту Медведчука: эксклюзивные фото стычек у здания суда

В пятницу, 21 мая, Киевский апелляционный суд рассматривает апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции о круглосуточном домашнем аресте народного депутата Виктора Медведчука. У здания суда на Соломенской площади произошли столкновения между сторонниками и противниками политика.

Рассмотрение апелляции по аресту Медведчука: онлайн-трансляция

Об этом сообщает корреспондент “источника” с места события.

У здания суда, который рассматривает жалобы по делу Медведчука, уже произошли небольшие столкновения между сторонниками Медведчука и активистами, выступающими против скандального политика. В частности, в сторонников Медведчука полетели пластиковые бутылки и яйца, полиция быстро развела стороны конфликта.

Сейчас обе стороны продолжают выкрикивать в адрес друг друга оскорбления и брань.

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