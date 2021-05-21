Можно ли заработать на трейдинге

Трейдинг — попытка заработать на бирже. Яркий пример: трейдер покупает евро доллар по 75 рублей, а продает по 78, или берет акции по 350 рублей и после подорожания до 550 рублей продает. Эту разницу он кладет себе в карман и именно она составляет основную часть прибыли трейдера.

На бирже трейдеры занимаются одним — предсказывают будущее, точнее пытаются это сделать. Весомым подспорьем в этом выступают тематические форумы, где можно узнать мнение других про курс доллара, криптовалюты, акции российских компаний и других инструментов для инвестирования.

Для предсказания развития динамики роста стоимости акций, облигаций, валютных пар и так далее используют два способа: технический и фундаментальный. В первом отталкиваются от различных математических моделей, которые позволяют предсказать куда пойдет график. Используя эту информацию, трейдер принимает решение купить или продать активы. При фундаментальном анализе трейдер не берет за основу график, а изучает общее состояние экономики и ищет события, которые могут привести к росту или падению цены активов. Если прогноз окажется верным, то трейдер заработает, если нет то потеряет деньги.

Зарабатывать на трейдинге достаточно сложно, так как надо уметь предсказывать краткосрочные изменения в динамике цен активов. В этом плане выгоднее выступают инвестиции, но в данном случае получение прибыли идет не сразу, а с течением времени. Трейдинг может приносить краткосрочную прибыль, но сделать его постоянным источником дохода очень сложно. С инвестициями в этом плане надежнее и безопаснее, хотя риск потери финансов остается, но он меньше, чем в трейдинге.

Инвестиции — вложение денег с целью их приумножения, то есть классическая ситуация, когда деньги делают деньги. Самый простой пример: банковский вклад. Процент по вкладу будет прибылью. При покупке облигаций вы получаете купонный доход, от акций вы получаете дивиденды. Последние могут также вырасти в цене, что увеличит объем вашего инвестиционного портфеля. Открыть инвестиционный счет можно бесплатно, а начать инвестировать с тысячи рублей или откладывая по 5-10% от заработной платы.