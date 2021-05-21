А стоит ли брать тепловизор на охоту?

Сейчас во многих сферах используются тепловизионные технологии. Они пользуются спросом в медицине, строительстве, и других сферах. Также тепловизоры активно используются охотниками, чтобы повысить шансы на успешное завершение выслеживание дичи. Тепловизор Iray техническое средство, позволяющее получить видимое изображение предмета, излучающего инфракрасные волны. В инфракрасном спектре можно рассмотреть здания, технику, людей, животных. Последнее особо ценится охотниками.

На предприятиях тепловизоры используют для контроля и обнаружения утечки энергоресурсов. В военной сфере тепловизоры применяются для обнаружения противника в условиях с плохой видимостью. Охотники используют Infiray E3N для обнаружения диких животных в лесу или на другой местности. Главная задача тепловизора — обнаружение и идентификации диких животных в любых погодных условиях и в особенности в ночное время. Это позволяет избежать ошибок на охоте. Вы точно будете уверены в том, что впереди медведь, а не ваш напарник или другой человек забредший в лес.

Большинство диких животных ведет ночной образ жизни, и основная активность приходится на этот период. Тепловизор будет крайне полезным на охоте ночью или при сильном тумане днем. Купить тепловизор для охоты можно в интернет-магазине UkrOptica. Некоторые считают тепловизоры и приборы ночного видения приборами одного принципа работы. Но первые воспринимают инфракрасное излучение, а вторые просто усиливают имеющийся свет от предмета до той величины, которую воспринимает человеческий глаз. В сумерках, на открытой поверхности прибор ночного видения будет полезен, но в густом лесу, облачной ночью от него будет мало пользы.

Тепловизор стоит дороже ПНВ, но его спектр работы значительно шире. С его помощью можно найти неподвижную дичь в любую погоду, найти след подранка, сделать фотографию местности и так далее. Дальность работы тепловизора зависит от его цены и достигает 2 км.

Для охоты тепловизор безусловно полезная вещь, так как он значительно повышает шансы на успешное завершение. Функционал тепловизора значительно выше, чем у прибора ночного видения и если для вас важен результат на охоте, то тепловизор должен быть обязательно.