На апелляцию по аресту Медведчука к суду стянулись “титушки”: фото

В пятницу, 21 мая, Киевский апелляционный суд будет рассматривать апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции о круглосуточном домашнем аресте народного депутата Виктора Медведчука. У здания суда на Соломенской площади уже заметили десятки молодчиков спортивной внешности, здание взяли под усиленную охрану нацгвардейцы и полиция.

Об этом сообщает корреспондент “источника” с места события.

Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляцию на домашний арест лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, начало заседания запланировано на 12:00.

“Киевский апелляционный суд назначил дату судебного рассмотрения апелляционных жалоб в уголовном производстве в отношении народного депутата Украины IX созыва, члена политической партии “Оппозиционная платформа – за жизнь”. Рассмотрение апелляционных жалоб, поданных на решение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 13 мая 2021 года о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемого М., назначено на 21 мая 2021 года (12:00) “, – говорится в сообщении прессслужбы суда.

К Киевскому апелляционному суду на Соломенской площади, где должно состояться заседание по мере пресечения Медведчуку, уже пригнали десятки “титушек” – молодчиков спортивной внешности.

Читайте также на “источнике” – “Бизнес” в Крыму, слив данных ВСУ и вербовка агентов: в чем подозревают Медведчука и Козака.