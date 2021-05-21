Зеленский анонсировал возможность референдума по ситуации на Донбассе

Вопрос ситуации на Донбассе может быть вынесен на общегосударственный референдум.

Об этом в ходе своей пресс-конференции сегодня, 20 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ДонПресс.

По его словам, референдум может быть инициирован народом Украины.

«Я буду там технически просто делать свою работу. Относительно изменений в Конституцию, например, это уже инициатива президента Украины», — сказал он.

При этом сам Зеленский к референдумам относится «очень осторожно». Но при этом ситуация на Донбассе — «главный вопрос, который у нас на сегодняшний день есть».

«Я уверен, что через некоторое время мы представим на суд общества именно референдум с такой тематикой. Это один может быть из планов», — добавил Зеленский.