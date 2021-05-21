В Лисичанске в результате ДТП погиб водитель

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Daewoo Nexia» погиб на месте происшествия, следователи устанавливают обстоятельства ДТП и свидетелей происшествия.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Вчера, 20 мая, около 21.20, на перекрестке ул. К. Маркса и Гарибальди 42-летний водитель, двигаясь по ул. К. Маркса, предварительно, превысил допустимую скорость движения, в результате чего не справился с управлением и столкнулся с бетонным столбом освещения. В результате полученных телесных повреждений водитель погиб на месте.

Сведения внесены в ЕРДР по правовой квалификации «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Правоохранители обращаются к местным жителям, которые в указанное время находились вблизи места ДТП, в случае, если вы стали свидетелем ДТП, обратитесь в местный отдел полиции г. Лисичанск, ул. Менделеева 71 Телефоны дежурной части: (06451) 7-04-54; 050-662-92-33.