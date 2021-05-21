Минреинтеграции планирует усовершенствовать порядок предоставления денежной компенсации за разрушенное жилье на Донбассе

Заместитель Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Драганчук с участием представителей УВКБ ООН, ОО «Право на защиту» и «Пролbска» встретились с владельцами жилья, которое было разрушено в результате вооруженной агрессии РФ с 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Среди них, в частности, жители пгт Луганское и города Марьинка. Разрушенные дома этих людей были восстановлены на средства NGO People in Need и УВКБ ООН, однако остался ряд нерешенных вопросов, в частности, восстановление коммуникаций, теплоснабжения, отсутствие средств на покупку необходимых предметов быта и тому подобное.

Также во время общения с общественностью определены аспекты, которые тормозят реализацию программы по предоставлению денежной компенсации за разрушенное жилье. В основном люди не могут оформить правоустанавливающие документы на свое жилье, или для оформления документов не хватает средств. Некоторые граждане, хотя и получили акт обследования с подтверждением факта разрушения жилья, однако не прекращают свои имущественные права на недвижимость из-за опасений «потерять» право на земельный участок.

В свою очередь, Драганчук сообщила, что сейчас министерством наработаны изменения в Порядок № 767 с целью его усовершенствования. В частности, граждане получат возможность отказываться от имущественных прав на разрушенный объект недвижимости не до, а уже после решения Комиссии.

«Минреинтеграции предложит изменить хронологию действий Комиссии и владельца разрушенного объекта жилья в процедуре рассмотрения его заявления и решении вопроса о предоставлении или отказе в предоставлении компенсации, а именно: заявитель сможет отказаться от своего права собственности на разрушенный объект недвижимости уже после принятия соответствующей комиссией положительного решения », – заверила Инна Драганчук.

Напомним, что на крайнем заседании Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома которых были разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации в Донецкой области, приняла решение о предоставлении денежной компенсации 14 гражданам на общую сумму 3,262 млн гривен.

Всего с начала 2021 комиссиями в Донецкой и Луганской областях принято решение о предоставлении компенсации 110 украинцам, которые потеряли жилье из-за вооруженную агрессию РФ против Украины на общую сумму 28,2972 млн гривен.