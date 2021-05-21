Цепляемся за 1% вероятности, чтобы не “заморозить” конфликт на Донбассе, — Зеленский

Конфликт на Донбассе намного проще было бы “заморозить”. Но Украина использует 1%, чтобы урегулировать ситуацию, не допустить “замораживания” конфликта.

Об этом сегодня, 20 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на заводе “Антонов”, отвечая на вопрос журналиста телеканала “Дом“.

Президент много совещается по этому вопросу с экспертами своей команды.

“Наш кейс — один из самых сложных. Его нельзя сравнивать со многими мировыми кейсами. У нас шахматная партия, в которой вы сразу, несмотря на то, что вы белые, вы сразу были с половиной фигур. Без многих вещей, которые мне очень помогли бы. Действительно, 99% зависит от Российской Федерации. Я не знаю, могут они гордиться этим или наоборот. Но это так”, — сообщил Зеленский.

По его словам, вопрос о “замораживании” конфликта, это “тот 1%, о котором я говорю откровенно, за который зацепился я”.

“И я ним живу, иду вперёд… Это большая война — информационная. Поэтому мы цепляемся за этот 1%. Поверьте, очень сильно — чтобы не “заморозить” конфликт. Так как проще, я считаю, “заморозить” — мы это понимаем. В этом не будет “зрады”, это будет нормально политически”, — заявил Зеленский.

При этом, он сообщил, что не оборачивается назад, а идёт только вперёд.

“С этой верой и живу”, — резюмировал президент.