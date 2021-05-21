Офис генпрокурора: За семь месяцев работы КПВВ “Счастье” НВФ не пропустили ни одного человека

Во время рабочей поездки в Луганскую область заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов в сопровождении руководителя Луганской областной прокуратуры Николая Прибиги начальника Луганского пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса Юрия Петрива ознакомился с работой современного пункта пропуска через линию разграничения в Луганской области, который действует в пределах дорожного коридора Луганск-Веселая Гора-Счастье-Новоайдар.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

КППВ «Счастье» начал работу с ноября 2020 года. Он полностью готов к началу пропускных операций как пешеходов, так и транспортных средств. Но за семь месяцев его функционирования оккупационная администрация РФ на Луганщине не пропустила ни одного человека как на временно оккупированную территорию, так и в обратном направлении.

«Блокирование работы пункта пропуска со стороны оккупационной администрации является прямым нарушением прав человека. Жители неподконтрольных территорий Луганщины имеют право на свободное передвижение, доступ к социальной и медицинской помощи, в том числе вакцинации, обучения и других жизненно необходимых потребностей. Все подобные факты нарушения прав человека должны быть задокументированы и получить надлежащую правовую оценку », – отметил Гюндуз Мамедов.

Заместитель Генпрокурора высоко оценил условия, созданные на территории пункта. В сервисной зоне граждане могут воспользоваться услугами ЦПАУ, посетить финансовые учреждения, логистические центры.

По словам начальника Луганского пограничного отряда, открытие КПВВ в Счастье позволит ежедневно пропускать более 10 000 человек и до 5000 транспортных средств в обоих направлениях.