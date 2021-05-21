Жители Луганской области начали получать вторую прививку против COVID-19

В частности, 17 мая началась ревакцинация вакциной CoronaVac маломобильных лиц, и тех, кто ухаживает за ними. Также вторую вакцину получают работники образования, которые в этом году вовлечены в процесс проведения внешнего независимого оценивания. Ревакцинировано 137 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

С 19 мая ревакцинируют вакциной AstraZeneca лиц, получивших первую прививку, начиная с 25 февраля. Это медицинские работники учреждений, оказывающие помощь больным коронавирусной болезнью, и учреждений экстренной медицинской помощи. Ревакцинировано 50 человек.

Для ревакцинации в количестве 1170 доз 20 мая в область повторно поступили вакцины Pfizer-BioNTech. Ими будут прививать жителей интернатов и домов престарелых, персонал этих заведений, работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы Украины. Ревакцинация начнется 24 мая.

Эти кампании по вакцинации проводятся мобильными бригадами.