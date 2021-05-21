Зеленский объяснил, почему нет мира на Донбассе

Достижение мира на Донбассе — приоритетный вопрос.

Об этом в ходе своей пресс-конференции сегодня, 20 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ДонПресс

Он подчеркнул, что верит, что ОРДЛО останутся лишь «временно оккупированными», и в будущем их статус изменится.

По словам Зеленского, он хотел бы, «чтобы мы вернули все домой, под наш контроль», но, к сожалению, этого не произошло. Также он отметил, что нет продвижения в «нормандском формате», потому что из-за пандемии встреча лидеров на некоторое время стала невозможной.

«Поэтому тут нет продвижения вперед», — пояснил президент.

Он добавил, что 6−7 месяцев на Донбассе действовало перемирие.

«Дальше несколько направлений. Мы будем идти дальше в нормандском формате… Я предложил встречу с президентом Российской Федерации в любом месте нашего Донбасса. Но президент Российской Федерации предложил встречу в Москве», — напомнил Зеленский.

По его словам, необходимо встречаться в одном из мест конфликта, чтобы «начать разговор» между офисом Президента Украины и РФ.