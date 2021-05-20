Обострение в Секторе Газа: Израиль и Палестина сделали важные заявления

В четверг, 20 мая, Израиль и Палестина, где в последние недели значительно загостився вооруженный конфликт в Секторе Газа, сделали важные заявления. Израиль и боевики движения ХАМАС согласились прекратить огонь с пятницы, 21 мая.

Об этом сообщает телеканал Al Jazeera и ряд израильских СМИ.

Правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху через египетского посредника сообщил о планах прекратить военную операцию в секторе Газа с 21 мая.

“В Израиле собрался кабинет по безопасности. По данным местных изданий, обсуждают вопрос об одностороннем прекращении огня”, – сообщили в Telegram-канале РИА Новости.

В свою очередь Палестина также выразила готовность к введению режима прекращения огня и прямых переговоров с Израилем.

Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль подтвердил данные намерения группировки ХАМАС. По его словам, обнародовано официальное заявление, подтверждающее договоренность о прекращении огня, передает “Интерфакс”.

Также инициативу о введении режима прекращения огня прокомментировали в Белом доме.

“Белый дом заявил, что ознакомился с сообщениями о готовящемся режиме прекращения огня между Израилем и Палестиной, считает их обнадеживающими”, – говорится в сообщении Telegram-канале РИА Новости.

Как сообщал “источник”, ранее 160 самолетов армии обороны Израиля одновременно атаковали 150 целей в течение 40 минут. В результате массированных ударов было уничтожено систему туннелей, которые использовали боевики ХАМАС.