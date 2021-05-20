7 трогательных книг о врачах и пациентах

Профессия врача одна из самых древних в мире. С одной стороны, многие наделяют ее ореолом романтики: белые халаты, благодарные пациенты и уважение в обществе. С другой стороны, к ним всегда предъявляют высокие моральные и профессиональные требования. И только сами врачи знают, какой груз ответственности лежит на их плечах. Особенно сейчас, в период пандемии, когда медики находятся в авангарде борьбы с коварной болезнью COVID-19, а их работа превратилась в ежедневный многочасовой подвиг. И мы решили поддержать представителей всего медицинского сообщества, этих супергероев в белых халатах, напомнив о трогательных и искренних книгах, посвященных врачам. Это глубокие истории о непростой профессии, человеческих судьбах, жизненном призвании, преисполненные гуманизма, добра и любви к миру. Больше изданий вы найдете в подборке книг о врачах от библиотеки электронных книг Epolits.

«Держи его за руку. Истории о жизни, смерти и праве на ошибку в экстренной медицине», Филип Аллен Грин

Доктор Филип Аллен Грин долгое время работал в приемном покое американской провинциальной больницы, ставшей единственным пунктом оказания медпомощи на много миль вокруг. И он не понаслышке знает, что такое сражение за человеческие жизни.

Эту книгу он издал самостоятельно, без поддержки издательств. Но она возглавила топ Amazon, получив огромное количество положительных отзывов от простых читателей. Работа Грина – это по сути сборник медицинских историй, основанных на личном опыте доктора и приправленных его художественной фантазией. Нет, он не приукрашивает действительность, а лишь сопровождает невыдуманные случаи своими размышлениями о судьбах пациентов, тонкой грани между жизнью и смертью, о страхах, эмоциональном выгорании и непоколебимости веры.

«Держи его за руку» — это сам приемный покой, через который каждый день проходят люди, ищущие помощи. Это врач, сбившийся с ног и смертельно уставший, но выполняющий свой долг. Это случаи, в которых медик делает все возможное, чтобы спасти, и случаи, когда ничего уже не остается, кроме как держать за руку. Эмоциональная, человечная, милосердная книга, которая вдохнет в вас надежду. Надежду, несмотря ни на что.

https://epolits.com/derzhi-ego-za-ruku-istorii-o-zhizni-smerti-i-prave-na-oshibku-v-ekstrennoy-meditsine-42652471

«Сердце хирурга», Фёдор Углов

Выдающийся советский и российский врач, первопроходец, обладающий уникальной хирургической техникой, автор изобретения искусственного клапана сердца. Имя Фёдора Углова известно далеко за пределами медицинского сообщества. Хирург, учёный и педагог — он оставил богатое научное и литературное наследие. Он прожил бурную и долгую жизнь, до последнего сохраняя ясность ума, энергию и здоровье. Фёдор Углов был единственным в мире хирургом, проводившим операции в возрасте ста лет!

Его книга «Сердце хирурга» — не просто лучший медицинский роман ХХ века. Это жизненный путь самого Фёдора Углова. Дорога, которую он, простой сельский мальчишка, выбрал еще в детстве, и которую прошёл до конца, став медицинской легендой своего времени. Без прикрас рассказывает не только о сложнейших операциях и загадочных случаях, но и о достаточно личном: семье, взглядах на жизнь, быте, развитии современной ему медицины и многом другом.

«Сердце хирурга» — книга о настоящем профессионале, который не боялся шагнуть в неизвестность и который жертвовал собой, своим временем и отношениями с близкими ради пациентов. Выдержав не одно переиздание, она до сих пор актуальна как для студентов-медиков и начинающих врачей, так и для простых читателей, интересующихся медицинской тематикой.

https://epolits.com/serdtse-khirurga-5000597

«Записки районного хирурга», Дмитрий Правдин

Отучившись шесть лет в институте и два года в ординатуре, Дмитрий Правдин отправился на работу в больницу, расположенную в дальневосточном районном центре. Он мог бы остаться в городе, но юношеский максимализм и жажда оперировать самостоятельно подтолкнули его уехать в провинцию. Он бросается с головой в омут медицинских будней, где на все медучреждение всего два хирурга и нет слов «не мой профиль».

Книга «Записки районного хирурга» как раз выросла из дневника Дмитрия Правдина, который он вел на протяжении своей врачебной практики. Это своеобразные медицинские байки, в которых автор описывает случаи, с которыми пришлось столкнуться.

Просто, правдиво, интересно, с долей юмора и порой немного жестко – «Записки районного хирурга» поразят вас своей откровенностью!

https://epolits.com/zapiski-rayonnogo-khirurga-5020310

«Там, где бьется сердце. Записки детского кардиохирурга», Рене Претр

Швейцарец Рене Претр — один из самых известных детских кардиохирургов в мире. Благодаря его таланту и самоотверженности тысячи детей из разных стран получили шанс прожить долгую и счастливую жизнь.

В течение нескольких лет доктор вел аудиозаписи удивительных врачебных историй, уникальных случаев и случаев, с которыми сталкиваются многие люди. Именно благодаря этим записям и родилась документальная проза Рене Претра. Его книга словно переносит читателя в операционный зал, где он становится свидетелем блестяще проведенных хирургических вмешательств. Но каждая глава — это не только реальные истории о реальных людях, но еще и лирические отступления автора, его размышления о жизни и профессии.

Здесь собрана хроника тяжелых врачебных будней, боль от невосполнимых потерь и радость чудесных спасений, страшные прогнозы, которые сложно произносить, и самые светлые надежды. «Записки детского кардиохирурга» заставят вас иначе посмотреть на врачей, спасающих хрупкие детские сердца.

https://epolits.com/tam-gde-betsya-serdtse-zapiski-detskogo-kardiokhirurga-32833391

«Когда дыхание растворяется в воздухе. Иногда судьбе все равно, что ты врач», Пол Каланити

Эта книга написана человеком, волею судьбы оказавшимся одновременно по обе стороны баррикад. Он был и врачом, и пациентом, в равной степени поняв душевное состояние каждого. Именно это стирание границ позволило ему осознать, каким должен быть медик.

Пол Каланити — талантливый врач-нейрохирург, который десять лет отдал изучению своей специальности. Он грезил врачебным делом, уже получал хорошие предложения по работе и хотел создать с молодой женой свой маленький рай, столько лет уходивший на второй план. Но в 36 лет Пол узнал страшный диагноз — рак легкого 4-й стадии. Кто, как не сам врач, понимает всю серьезность положения? Однако он не стал сдаваться. Он до последнего боролся с коварной болезнью, вернулся к врачебной практике и даже стал отцом чудесной малышки.

После себя Пол Каланити оставил десятки спасенных жизней и трогательную книгу, опубликованную после его смерти. «Когда дыхание растворяется в воздухе» — мужественная история борьбы человека, любившего свою работу всем сердцем и искренне переживавшего за каждого пациента. Невероятно глубокая книга о жизни и смерти, ставшая бестселлером The New York Times.

https://epolits.com/kogda-dykhanie-rastvoryaetsya-v-vozdukhe-inogda-sudbe-vse-ravno-chto-ty-vrach-21626720

«Только неотложные случаи», Аманда Макклелланд

«Только неотложные случаи» — это история медсестры, участвовавшей в многочисленных миссиях Красного Креста. Южный Судан, Индонезия, Непал, Соломоновы острова, Уганда, Папуа Новая Гвинея, Конго, Эфиопия, Сомали… Аманда всегда была на передовой: там, где нужна массовая медицинская помощь.

Данное издание посвящено не столько аспектам самой работы врача, сколько о способности и необходимости развернуть квалифицированную медпомощь в местах, где люди остаются один на один со стихийными бедствиями, эпидемиями и ужасными условиями жизни. Где волонтеры и работники разных гуманитарных организаций стараются сделать все возможное и невозможное для них. Каждая командировка Аманды по-своему интересная, захватывающая, а порою даже трагичная.

«Только неотложные случаи» — книга о титанической работе, долге, заставляющем каждый раз подниматься, даже если нет сил, о колоссальном человеколюбии. И том, что даже пережив многое, можно сохранить оптимизм, силу духа, веру в себя и в людей.

https://epolits.com/tolko-neotlozhnye-sluchai-40176891

«Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии», Генри Марш

Генри Марш — известный британский нейрохирург, кавалер Ордена Британской империи и Королевской медицинской школы. На его счету сотни спасённых пациентов, он дважды становился героем документальных фильмов от ВВС: «Ваши жизни в их руках» (2004) и «Английский хирург» (2007). Большую часть последнего снимали в киевской больнице, а сам доктор оказывает украинским коллегам неоценимую помощь в развитии нейрохирургического дела. Генри Марш — автор книги «Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии», ставшей мировым бестселлером.

За каждой главой книги скрывается болезнь, с которой нейрохирургу пришлось столкнуться в реальной практике. За каждой болезнью — пациент со своими страхами, опасениями и надеждами. И он, доктор, от которого зависит чужая судьба. Каково это, осознавать весь груз ответственности за больного? Где та грань между помощью и вредом? Как жить с грузом прошлого: совершенных ошибок, неспасенных жизней, ведь наряду с триумфами есть и боль от поражений? Что делать, если риск — ежедневная неизбежная действительность? Генри Марш рассуждает о своем понимании врачебной этики и морали человека, в чьих руках находится жизнь пациента.

Это книга о рабочих буднях и профессиональном долге врача, для которого важны два коротких слова «не навреди». Эмоциональная, предельно откровенная и невероятно трогательная.

https://epolits.com/ne-navredi-istorii-o-zhizni-smerti-i-neyrokhirurgii-18506362

Статья взята с сайта Epolits, ссылка на оригинал статьи: https://epolits.com/articles/7-trogatelnykh-knig-o-vrachakh-i-patsientakh