Аграрии Луганщины практически завершили весеннюю посевную кампанию



В Луганской области завершается сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, по состоянию на 20 мая уже посеяно:

• пшеницы – 1,7 тыс. га (100%);

• ячменя – 38,3 тыс. га (109,4%);

• гороха – 3,5 тыс. га (101,8%);

• овса – 2,8 тыс. га (76,6%).

Всего на указанную дату сельхозпроизводители области засеяли 104,8 тыс. га яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами.

Это составляет 95,2% к прогнозу.

Кроме того, посеяно кукурузы на зерно – 58,6 тыс. га (96%); проса – 0,4 тыс. га (18,7%); подсолнечника – 321 тыс. га (81%).

Напомним, что в 2021 году прогнозируется посев яровых зерновых культур на площади 110,1 тыс. га.