На Луганщине произошел конфликт между депутатами

Вчера, 19 мая, в полицию пгт. Белокуракино поступило сразу два сообщения от депутатов отдельных политических сил поселкового совета о том, что на сессии между ними возник конфликт, который завершился причинением телесных повреждений.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Выездом на место происшествия полицейские предварительно установили, что находясь в одном из кабинетов административного здания Белокуракинский ОТГ во время спора между 36-летним мужчиной и 63-летней женщиной возник конфликт, переросший в драку, в результате которой оба депутаты получили телесные повреждения.

Сейчас пострадавшие получили постановления на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления характера и степени тяжести полученных телесных повреждений.

В рамках открытых уголовных производств по ст. 125 УК «Умышленное легкое телесное повреждение» под процессуальным руководством прокуратуры продолжается досудебное следствие.