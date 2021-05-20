COVID-19 на Луганщине: 123 новых случая, умерли 5 пациентов

Лабораторно подтверждено 123 новых случая COVID-19 в Луганской области. Выздоровели еще 292 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – одиннадцать, Рубежное – пятнадцать, Северодонецк – тридцать восемь, Беловодский район – два, Кременской – шесть, Марковский – два, Новоайдарский – пять, Новопсковский – семь, Попаснянский – шесть, Сватовский – семь, Станично-Луганский – десять, Старобельский – девять, Троицкий – пять.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 25 630 случаях.

Выздоровели – 22478 (292 за последние сутки), лечатся – 2309 (430 – стационарно, 1879 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 1057 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 952.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 41,2 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 50, две 65-, 75-летние женщины и 54-летний мужчина из Северодонецка.

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 843 человека.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 20 мая (09:00) в Украине 2170398 подтвержденных случаев COVID-19, из них 48 899 летальных, 1916194 лица выздоровели. Всего проведено 9943891 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 5165 новых случаев; летальных – 203; осуществлено 69732 тестирования; выздоровели 16748 человек.