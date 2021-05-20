Разделенный войной хутор Вольный: из благ цивилизации только электричество

Глава общественной организации “Пролиска” Евгений Каплин посетил многострадальный хутор Вольный в Луганской области, который находится на линии разграничения. О результатах своей поездки он сообщил в Фейсбук.

“Две улицы Хутора контролируют Вооруженные Силы Украины, еще две улицы вооруженные группы т.н. “ЛНР”. На подконтрольных незаконным вооруженным формированиям улицах населенного пункта не осталось мирных жителей, их принудительно выселили из собственных домов представители вооруженных групп еще в 2018-м, дав людям несколько часов на сбор вещей и оборудовав в их домах огневые позиции. На подконтрольных ВСУ улицах на сегодняшний день остаются 20 мирных жителей, кроме 4-х человек – все пожилого возраста”, – сообщил глава гуманитарной миссии.

Евгений Каплин отметил, что из благ цивилизации в хуторе есть только электричество, да и то с ним бывают проблемы. Питьевой воды здесь нет, ближайший магазин – в 3,5 километрах, экстренные службы сюда не приезжают, а регулярный транспорт отсутствует. За пенсией необходимо ехать в центральную часть г. Золотое, пересекая КПВВ и преодолевая расстояние в 11 км.

Он также рассказал, что 23 февраля 2021 года по жилым улицам Хутора было применено дистанционное минирование противопехотными минами ПОМ-2, запрещенными Оттавским Договором, которые были заброшены в жилые массивы на подконтрольную правительственным силам территорию Хутора дистанционно с использованием снаряда ПГ-7, граната которого заменена на мину ПОМ-2 с использованием специального переходника. Всего таких мин был выпущено 12, сообщила Ольга, социальный работник миссии, проживающая в Хуторе. Около 17-00 на одной из таких мин во дворе своего дома подорвался местный житель 1947 года рождения.

“На пол Хутора пахло котлетами, супруга готовила их дедушке” – рассказывает Ольга.

Мужчина вышел из своего дома закрыть калитку, не подозревая, что на его огороде встала в боевое положение запрещенная во всем цивилизованном мире противопехотная мина. Он двигался по направлению от крыльца к калитке, зацепив один из датчиков цели (одну из 4-х незаметных растяжек длиною в 9,5 метров каждая, выпускаемых миной) и, примерно в 5 метрах от него, в огороде прогремел взрыв, от которого впоследствии мужчина скончался. Все село тогда прибежало на помощь, включая Ольгу. Они оказывали мужчине первую помощь, затем военные медики доставили его в Золотое, а оттуда дальше забрала “скорая помощь” в больницу. Однако, от полученных травм и огромной кровопотери мирный житель скончался той же ночью.

Еще на одной из 12 мин подорвалась собака около здания бывшего магазина. Следующая сдетонировала под колесами БМП, которая приехала чтобы оказать помощь раненому мужчине. На следующий день саперные группы ВСУ обнаружили еще 9 расправленных в боевое положение мин ПОМ-2 в жилых массивах Хутора, которые впоследствии были обезврежены (подорваны).

“Я побывал на месте гибели мирного жителя, пообщался с местными жителями. Три базовые вещи, о которых меня просили люди – это транспорт, создание общественного центра с доступом в Интернет, где люди могли бы собираться для получения помощи, оплачивать коммунальные услуги, а также продолжать поддерживать нашего социального работника, которая возит маломобильным бабуличкам пенсии, продукты, помогает по хозяйству и является единственным “связующим” Хутор с “большой землей” – Украиной”, – резюмировал Евгений Каплин.