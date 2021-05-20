День вышиванки: в Старобельске скульптуры “примерили” стилизованную одежду. ФОТО

Сегодня, 20 мая, на скульптуры, находящиеся в центре города, сотрудники Старобельского городского совета надели стилизованную одежду, украшенную цветным декором, имитирующим вышивку. Поэтому герои старобельских легенд – Киса Воробьянинов и Нестор Махно – стали участниками своеобразной акции ко Всемирному дню вышиванки.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

“Праздничный наряд для них готовили в нерабочее время, из собственных материалов, для этого не потрачено ни одной бюджетной копейки, – говорят инициаторы акции. – Решили таким образом создать повод для улыбки и хорошего настроения для старобельчан. Приглашаем всех желающих сделать Селфи у наших легендарных скульптур и поздравляем с Днем вышиванки!”.



Справка: Всемирный день вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая. Этот праздник призван популяризировать украинскую культуру и традиции. Идея отмечать День вышиванки возникла в 2006 году. Тогда группа студентов и преподавателей Черновицкого национального университета одели вышиванки и устроили флешмоб. Впоследствии праздник приобрел международные масштабы.