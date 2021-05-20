В “УЗ” рассказали о запуске поезда “Лисичанск-Одесса”

Укрзализныця открывает возможность для жителей Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и целой агломерации восточноукраинских городов добраться моря этим летом поездом № 269/270 Лисичанск – Одесса. Этот долгожданный маршрут анонсировался несколько раз в течение последних лет, но запускается впервые.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Из Лисичанска он отправится 3 июня и будет курсировать через день по нечетным числам. Обратно поезд будет отправляться через день по четным числам.

Поезд № 269/270 имеет удобное вечернее расписание: отправление из Лисичанска в 17:04, из Одессы в 19:21. Прибытие в Одессу в 12:10, в Лисичанск в 15:34.