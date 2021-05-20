В июне планируется завершение ремонтных работ на трассе “Лисичанск-Бахмут”. ФОТО

Дождливая погода в Луганской области внесла свои коррективы в работу дорожников. Впрочем, при благоприятной погоде, в ближайшие дни будут завершены основные работы по восстановлению маршрута «Лисичанск – Бахмут». Сейчас дорожники ООО «Автомагистраль-Юг» заканчивают укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области.



Работы на дороге Т-13-02 Контрольно-пропускной пункт «Танюшевка» – Старобельск – Бахмут (км 141 + 100 – км 155 + 100), проходят в рамках проекта “Большое строительство”. Участок протяженностью 14 км, расположен от города Лисичанск до границы с Донецкой областью. Ремонт был начат в конце марта текущего года. Полностью обновление дороги планируют завершить в июне



Дорожники уже выполнили значительный комплекс дорожных работ. В частности, по всей протяженности участка устроено усиленную основу из щебеночно-песчаной смеси, обработанной цементом, и нижний слой покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси. Сейчас заканчиваются работы по устройству верхнего слоя с щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.



Осталось сделать обустройство примыканий, съездов и автобусных остановок; укрепление обочины; установка барьерного ограждения; установление новых дорожных знаков и направляющих столбиков; нанесение дорожной разметки.



Дорога Т-13-02 одна из самых проблемных дорог в Луганской области. Впрочем, уже в текущем году, при соответствующем финансировании за счет различных источников (государственный бюджет, средства международных доноров), состояние дел изменится к лучшему на многих маршрутах этой дороги.



Трасса Т-13-02 протяженностью более 162 км проходит через большие и густонаселенные районные центры Донетчины и Луганщины. Продолжается подготовка проектов на ремонт автодороги Т-13-02 по маршруту «Старобельск – Новопсков». Дорога проходит через населенные пункты Заайдаровка, Новопсков, Рыбянцево, Пески, Проезжее, Лиман, Старобельск.



Кроме того, планируется отремонтировать мосты на дороге Т-13-02, а именно: мост через реку Белая на км 14 + 294; мост через реку Каменка на км 31 + 798; мост через реку Студенок на км 38 + 238; мост на км 49 + 923; мост на км 55 + 207.