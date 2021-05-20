В Минреинтеграции признались, что в ближайшее время не удастся обеспечить собственным жильём всех переселенцев

В Украине разработано 6 жилищных программ, которыми могут воспользоваться переселенцы из Крыма и Донбасса. На данный момент финансирование есть под несколько из них. Однако в ближайшее время не удастся обеспечить собственным жильём всех внутренне перемещённых лиц (ВПЛ). Нет таких результатов и у иных стран, которые оказывались в ситуации, подобной Украине.

Об этом в программе “На самом деле: Донбасс” в интервью телеканалу “Дом” рассказали представители государственной власти.

“Вопрос обеспечения жильём остаётся открытым, независимо от всех усилий, которые прилагает правительство Украины и наши международные партнёры. Вопрос не может быть решён в любом случае в ближайшее время”, — отметила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Драганчук.

Программы кредитования жилья даже под небольшие проценты — “Доступная ипотека под 7%”, стартовавшая с января этого года, или “Ипотека под 3%”, стартовавшая в середине мая, — рассчитаны на экономически активных переселенцев, т. к. предполагают и первоначальный взнос, и ежемесячные платежи. Для участия в них есть ограничения по возрасту, по уровню дохода семьи. То есть программы подходят не всем ВПЛ.

“Не было и не будет никогда универсальных программ, которые бы подходили абсолютно для всех”, — заявил глава правления Государственного фонда содействия молодёжному жилищному строительству (“Держмолодьжитло”) Сергей Комнатный.

Он акцентировал, что основная проблема именно государственных жилищных программ — ограниченное финансирование. Так, программа “Ипотека под 3%” была запущена в Украине в декабре 2019 года, но последующие годы её финансирование было минимальным. Сейчас с выделением 25 млн евро немецким банком развития KfW есть возможность обеспечить жильём существенное количество семей ВПЛ.

“Новая программа лучше тем, в первую очередь, что на неё уже есть 25 млн евро. А на государственную программу (“Ипотека под 3%”, — ред.) у нас было в 2019 году 200 млн грн, затем в 2020-2021 годах закладывалось по 17 млн грн, то есть мы видим разницу бюджетирования данных программ”, — комментирует Комнатный.

На малообеспеченных переселенцев рассчитана госпрограмма “70 х 30” — квартиры приобретают местные громады, 70% стоимости жилья оплачиваются из госбюджета, 30% — из местного бюджета. Такие квартиры становятся собственностью громады и выдаются переселенцам социально уязвимых групп бесплатно во временное пользование на долгое время. Как отметила Инна Драганчук, “это самая распространённая практика в мире для решения данных проблем”.

“Но в целом, не существует, к сожалению, мировых примеров, которые могли бы нам вселять оптимизм. Когда в один момент страна, которая оказалась в ситуации, как в Украине, могла бы одномоментно обеспечить всех нуждающихся жильём. Именно в частной собственности”, — резюмировала она.