Гайдай встретился с родителями воспитанников Рубежанской областной санаторной школы, которые не согласны с ее закрытием

Глава области Сергей Гайдай встретился с представительницами родительской общественности, чьи дети с болезнью опорно-двигательного аппарата, учатся в Рубежанский областной санаторной школе.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Несмотря на то, что формат обучения в рамках отдельных специализированных учреждений противоречит современным методам в организации учебного процесса для детей с особыми образовательными потребностями, которые базируются на инклюзивных формах получения общего среднего образования, родители не согласны с решением о ликвидации школы.

«Решение о прекращении школы обработаны с максимальной минимизацией негативных социальных последствий его принятия. Сейчас областной комиссией совместно с представителями образовательно-социальных служб Рубежное проводится анализ и изучение потребностей каждого ребенка о предоставлении образовательных, медицинских и социальных услуг, составляются индивидуальные планы потребностей воспитанников Рубежанского областной санаторной школы », – разъяснил позицию областной власти Сергей Гайдай .

Эти вопросы председатель облгосадминистрации будет контролировать лично и в ближайшее время посетит заведение.

Кроме того, на личный прием к председателю Луганской областной государственной администрации – руководителю областной военно-гражданской администрации Сергею Гайдаю обратились пять жителей со Станично-Луганского, Счастьенского и Северодонецкого районов.

Ходатайство касались, в частности, компенсации за утраченное имущество, обеспечение жильем ВПЛ и водой жителей с. Гречишкино, возвращение заявителю принадлежащего имущества в КСП им. Суворова.

Сергей Гайдай по поводу затронутых вопросов предоставил ответы, отметив, что рассмотрение каждого обращения будет проходить в соответствии с нормами действующего законодательства с привлечением соответствующих специалистов, а также помощи международных организаций.