В Попасной в результате ДТП пострадала 9-летняя девочка

Сегодня, 19 мая, в полицию г. Попасная поступило сообщение медиков о том, что была оказана медицинская помощь 9-летней жительнице г. Горское и установлен предварительный диагноз: «ушиб и гематома головы в результате ДТП».

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Выездом на место происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы предварительно установлено, что девочка, обходя автомобиль сзади, внезапно выбежала на проезжую часть, где 56-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2171» совершил на нее наезд.

Сейчас следователями вместе с прокуратурой решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».