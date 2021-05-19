Шестерых сотрудников ГСЧС будут судить за фальсификацию во время масштабных пожаров на Луганщине (ФОТО)

Луганская областная прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении начальника одного из отделов Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области по факту подстрекательства к совершению служебного подлога по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины) и пять сотрудников подчиненных территориальных подразделений – по факту служебного подлога (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

Расследованием установлено, что инспекторы по указанию начальника структурного подразделения ГСЧС Луганщины подделывали акты о пожарах, которые произошли в начале июля 2020 года на территории дачного кооператива «Озеро Волчье» в Новоайдарском районе, с целью создания видимости об эффективной их ликвидации для правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления, средств массовой информации и общества.

В официальную документацию они вносили ложную информацию о выезде на охваченную огнем территорию и ликвидацию пожаров силами и средствами пожарно-спасательных отрядов. Однако следствие установило, что такие меры не осуществлялись, а сотрудники ГСЧС умышленно фальсифицировали 46 актов о пожарах для искажения статистических показателей.

На территории дачного кооператива «Озеро Волчье» в результате масштабных пожаров погибли три человека, уничтожено жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось территориальным управлением ГБР, расположенным в г.. Краматорске.



Кроме того, под процессуальным руководством областной прокуратуры следственными ГБР продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по фактам служебной халатности со стороны руководства и должностных лиц ГУ ГСЧС Украины в Луганской области и Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, служебного подлога, а также присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 УК Украины).

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.



