В ТКГ стороны подтвердили дополнительные гарантии безопасности для работы КПВВ в Счастье и Золотом

Представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил, что участники переговоров подтвердили дополнительные гарантии безопасности для работы КПВВ у населенных пунктов Счастье и Золотое со стороны неподконтрольных Украине районов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

“Что касается открытия КПВВ, сегодня стороны подтвердили дополнительные гарантии безопасности для работы КПВВ в Счастье и Золотом. Координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе сказал, что он готов лично поехать и дать объективную оценку готовности сторон к их зеркальному открытию со стороны ОРДЛО. Потому что с нашей стороны они открыты и работают уже давно “, – рассказал Арестович агентству” Интерфакс-Украина “по итогам заседания ТКГ в среду.

При этом точная дата визита координатора ОБСЕ на временно неподконтрольные Украине районы Донбасса пока не уточняется.

По словам Арестовича, “украинская сторона предложила согласовать планы разминирования и допуска ремонтных групп к ключевым объектам критической инфраструктуры на линии разграничения, а также согласовать единый документ”.

“Мы проанализировали расположение участков восстановления и объектов разминирования. Суть в том, что большинство таких мест размещены там, где нужно разминирование. Мы решили выработать единый документ и единую позицию в подгруппе по безопасности, которая обеспечила бы гарантии безопасности и разминирования участков, поэтому что группам, которые будут заниматься восстановлением объектов критической инфраструктуры, нужны гарантии, что мин и опасности там нет “, – отметил он.

“Было два разных документа и треки, которые мы хотим объединить в один”, – добавил Арестович.

Он также добавил, что “с 2019 года и до сих пор не выполнялась одна из главных договоренностей саммита” нормандской четверки “, а именно о разминировании 19 участков на Донбассе”. “Например, газораспределительная станция в Марьинке – для ее восстановления нужны были гарантии безопасности с обеих сторон”, – сказал Арестович.

Кроме того, по словам представителя украинской делегации, “Украина настаивала на обсуждении тематики обмена и возврата удерживаемых лиц, а также о полном прекращении огня”.

“Однако здесь российская сторона имеет очень четкую позицию – вывести нас для обсуждения этих тем напрямую с ОРДЛО, иначе они упираются”, – сообщил Арестович.

Он также добавил, что “переговоры политической подгруппы ТКГ по-прежнему в стагнации”.

Как уточнил Арестович, “на этот раз разыскиваемая и осужденая в Украине за терроризм Майя Пирогова не принимала участия в консультациях политической подгруппы”.