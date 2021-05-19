В Раде поддержали назначение Ляшко главой Минздрава: что о нем известно

18 мая Верховная Рада проголосовала за отставку министра здравоохранения Украины Максима Степанова, а 19 мая Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал представление премьер-министра Украины о назначении новым министром здравоохранения нынешнего главного санитарного врача страны Виктора Ляшко.

Об этом стало известно в ходе заседания, которое транслировалось в Facebook.

Кандидатуру Ляшко поддержали 13 народных депутатов, которые присутствовали на заседании, один член комиссии воздержался.

Виктор Ляшко родился в поселке Осова Дубровицкого района Ровенской области, в апреле ему исполнился 41 год. Женат, воспитывает дочь. По образованию – врач, в 2003 году закончил Национальный медицинский университет им. Богомольца.

В 2015 году окончил заочную форму обучения Национальной академии государственного управления при Президенте Украины (факультет Государственное управление в области охраны здоровья). Получил квалификацию магистра государственного управления в сфере здравоохранения.

По окончании медуниверситета семь лет работал в системе государственной санитарно-эпидемиологической службы Киевской области, с 2010 по 2013 прошел путь от главного специалиста Минздрава Украины до директора департамента Госсанэпидслужбы Украины.

С 2013 по февраль 2014 года возглавлял государственное учреждение “Киевский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины”.

С 2014 года по февраль 2018 — председатель общественной организации “Инфекционный контроль в Украине”. С февраля 2018 года по июль 2019 — был первым заместителем генерального директора Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

В начале пандемии занимался эвакуацией украинцев из Уханя и на многочисленных телеэфирах рассказывал украинцам об особенностях новой болезни. В конце февраля прошлого года его назначили главным санитарным врачом (до того, в 2017-м, СЭС ликвидировали).

В последние месяцы он занимался подготовкой кампании вакцинации на местах, объясняя, что не отвечает за государственные закупки.

Согласно декларации, в семейной собственности — четыре земельных участка в Киевской области и квартира в Броварах площадью 110 кв.м. Ляшко владеет Skoda Octavia 2017 года. Его годовая зарплата — 617 тыс. грн, сбережения — 32 тыс. долларов и 250 тыс. грн.

Читайте также материал “источника”: Какой Ляшко? Даже если Байдена поставить главой Минздрава, он не решит вопрос вакцин – глава врачебного общества.