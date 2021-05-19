Особенности и виды геотермальных тепловых насосов

Внедрение тепловых насосов в отопительные системы частных домов началось в Европе еще с середины ХХ века. При этом сейчас многие страны (особенно те, которые находятся на севере) отдают предпочтение именно таким системам. Они позволяют пользоваться практически неограниченным источником энергии на протяжении продолжительного периода времени.

Не так давно геотермальное отопление начало распространяться и по территории Украины. Наша страна отлично подходит для такой отопительной системы из-за наличия большого количества грунтовых вод и водоемов, откуда можно брать тепло.

Виды геотермальных тепловых насосов

Данное оборудование делится на разновидности в зависимости от двух основных аспектов:

по принципу транспортировки тепла;

в зависимости от источника тепла.

В первом случае тепловые насосы бывают: адсорбционными, парокомпрессорными, абсорбционными.

Второй аспект интересует нас намного больше. Ведь именно от вида источника тепла напрямую зависит эффективность работы теплового насоса. В зависимости от данного фактора тепловые насосы бывают:

Грунт-вода.

Вода-вода.

Тепловой насос грунт-вода напрямую извлекает тепло из земли. Для этого предусматривается бурение нескольких скважин, которые соединяются между собой внутренним контуром. Именно по этим магистралям будет циркулировать теплоноситель при помощи специального насос. В среднем контур устанавливается на глубину немногим больше 1 метра (1,2 метра) и тщательно закапывается. Именно поэтому на месте скважины вы можете смело поставить кустарники или украсить землю другим способом.

Для теплового насоса «вода-вода» источником тепла служат водоемы или грунтовые воды. Их установка предусматривает бурение двух скважин: для забора теплой воды и сбрасывания охлажденной.

Преимущество геотермальных насосов

К основным преимуществам геотермального насоса «грунт-вода» следует отнести:

Экономичность. Оборудование использует возобновляемые природные ресурсы. Это позволяет сэкономить большое количество энергии и финансовых ресурсов.

Универсальность. Геотермальный можно использовать на частных и промышленных объектах;

Экологичность. Геотермальные насосы никак не вредят окружающей среде.

Легкость в эксплуатации при помощи автоматизированных систем.

Безусловно цены на геотермальное отопление высоки https://bsvenergy.com.ua/geotermalniy-teplovoy-nasos.html, однако данный прибор позволяет обеспечить ваш дом теплом на многие десятилетия, что является основным фактором его энергоэффективности. С его помощью вы станете полностью независимыми от центрального отопления.