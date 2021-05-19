Какие книги по психологии заказать

Современному человеку доступно множество полезной и ненужной информации. Если он хочет узнать что-либо, достаточно войти в интернет и посмотреть статьи либо скачать книги на нужную тематику. Появляются работы известных личностей, в том числе, практикующих психологов, где они делятся своим опытом касательно тех или иных жизненных моментов, дают полезные советы, установки, приводят примеры психологических практик или упражнений. Все этим моменты направлены на улучшение настоящей жизни человека.

Тематика психологии очень многогранна и затрагивает самые разнообразные аспекты. Она касается таких вопросов, как личные отношения пары, родителей и детей, друзей, коллег. Много книг посвящено также психологическим аспектам в познании человеком себя самого, своей личности, методик для достижения успеха, преодоления неуверенности в себе, борьбы с низкой самооценкой. Книги по психологии заказать можно в большом разнообразии. Каждый год выпускаются новые работы в этом направлении.

Что почитать про мотивацию

Именно мотивация – тот камень преткновения, который мешает нам правильно развиваться, следовать по намеченному пути и достигать поставленных целей. Мы часто строим воздушные замки, которые потом разрушаются из-за того, что нас мучает страх перемен, вероятность выхода из зоны комфорта.

Среди книг, посвященных мотивации, особое место занимают следующие:

«Правило в 10 раз больше». Это правдивая история обычного американца, который заработал первый миллион в 30 лет. Он делится рекомендациями по заработку первого капитала.

«К черту все! Берись и делай». Это манифест счастливого человека от Ричарда Брэнсона, владельца множества заводов, пароходов и в целом огромного состояния. Он учит совмещать интенсивную работу с нормальной жизнью.

«Действуй! 10 заповедей успеха». Тренинг коуча, которым пользуются многие известные люди.

Все эти книги не составит труда найти в магазинах.

Что почитать по психологии бизнеса

Это направление интересует как предпринимателей, так и только желающих начать свое дело. Самые лучшие книги по теме:

«Рискуя собственной шкурой. Скрытая асимметрия повседневной жизни». Это вдохновляющая информация для тех, кто примеряет роль лидера.

«Креативатор. От идеи до воплощения». Интересные лайфхаки по применению креативных идей в любой, даже самой сухой и точной сфере.

«Коучинг. Основные принципы и практика коучинга и лидерства».

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