На КПВВ “Станица Луганская” женщина предлагала пограничникам взятку

Вчера, 18 мая, военнослужащие Луганского пограничного отряда из состава Объединенных сил прекратили уголовное преступление, ответственность за которое предусмотрена статьей 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-военного управления Восточного регионального управления ГПСУ.



Так, вчера в контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» прибыла 60 летняя гражданка Украины. Направлялась она в оккупированный Луганск. При прохождении контрольно-проверочных операции пограничники установили, что у украинки нет соответствующих документов для пересечения линии разграничения. А вот для решения вопроса беспрепятственного пропуска женщина предложила пограничнику 2000 гривен взятки.



Пограничники от взятки отказались, факт дачи неправомерного вознаграждения зафиксировали и направили в компетентные правоохранительные органы соответствующее сообщение.



Для принятия дальнейшего правового решения гражданку передано сотрудникам Национальной полиции.