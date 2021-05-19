Актуально: как вести себя во время грозы

Сейчас Луганская область находится во власти дождей. Согласно прогнозу областного центра по гидрометеорологии в регионе до 21 мая включительно ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Публикуем 10 правил поведения во время грозы от Центра общественного здоровья МОЗ Украины: