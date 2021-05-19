Актуально: как вести себя во время грозы

Сейчас Луганская область находится во власти дождей. Согласно прогнозу областного центра по гидрометеорологии в регионе до 21 мая включительно ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.
Публикуем 10 правил поведения во время грозы от Центра общественного здоровья МОЗ Украины:
- Во время грозы, если вы находитесь дома, закройте все окна и двери, в помещении не должно быть сквозняка: притягивает шаровую молнию.
- Лучше прятаться в автомобиле или в доме с громоотводом. Автомобиль ни в коем случае нельзя парковать под деревьями или высокими конструкциями, нужно закрыть окна авто, желательно опустить / снять антенну, остановиться и переждать непогоду.
- Нельзя прятаться от ливня под деревом: оно притягивает молнии. Кроме того, есть опасность падения тяжелых ветвей, которые могут сломаться под напором ветра.
- Избегайте металлических заборов, стен, у которых растут деревья, уличных фонарей, металлических башен, опор электропередач.
- Если вы оказались в лесу, не прячьтесь от грозы на возвышении. Держитесь места, где низкие деревья. Ни в коем случае не бегайте. Дуб, тополь, сосна и ель наиболее проводят разряд электричества, меньше всего – ива, клен и кусты.
- Если вы оказались в поле, найдите углубление в земле. Желательно, чтобы место было сухим, ведь влажная земля сильнее проводит электричество. Не ложитесь, лучше присесть, чтобы была как можно меньше площадь прилегания к земле.
- Если у вас с собой есть зонтик, ни в коем случае не раскрывайте ее, ведь металлические прутья притягивают разряды.
- Все электрические приборы являются своеобразными приемниками для молний. Поэтому ни в коем случае не пользуйтесь ими во время грозы, лучше их отключить от сети.
- Нельзя купаться в водоемах во время грозы. Если вы на лодке и видите, что приближается непогода, старайтесь как можно быстрее добраться до берега.
- Не звоните с мобильного телефона, даже если страшно и хочется поддержки близких. Помните, что единственный правильный поступок – немедленно выключить телефон, ведь есть большая угроза попадания молнии.