Эксперт рассказал, когда возможна новая эскалация на Донбассе

Обострение ситуации у границ Украины, в оккупированной части Донбасса и в Крыму можно ожидать накануне возможной встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, а также к периоду проведения в августе этого года “Крымской платформы”.

Такое мнение в программе “На самом деле: Россия” телеканала “Дом” высказал независимый военно-политический эксперт Юрий Фёдоров.

Он акцентировал, что после телефонного разговора президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным Кремль пытается демонстрацией своей военной мощи у границ Украины деморализовать Киев, и может пойти на провокации. Таким способом Москва стремится держать Киев в постоянном напряжении.

“В общем, такая деморализация — чтобы держать всё время Киев в напряжении — и составляет сегодня основную задачу Москвы после того, как часть российских вооружённых сил была отведена от украинских границ”, — убеждён Фёдоров.

По словам эксперта, после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев Россия пытается сорвать реализацию программы стратегического партнёрства Украины и Штатов, а кроме того — склонить Украину к российской интерпретации Минских соглашений.

Фёдоров прогнозирует возможные сценарии дальнейшего развития событий, при одном из которых Россия может пойти на очередные провокации на линии соприкосновения на Донбассе, а также на админгранице с оккупированным Крымом.

“Видимо, такое давление будет продолжаться, оно будет временами становиться то сильнее, то слабее. Мне представляется, что новый пик такого давления (в том числе на линии соприкосновения на Донбассе, а также какие-то провокации в районе админграницы с Крымом) — возможен, в том числе во время встречи Путина с Зеленским, если она состоится”, — говорит Фёдоров.

Эксперт дополнил, что провокации могут также прийтись на время празднования 30-летия Независимости Украины, особенно с учётом того, что на 23 августа запланирован первый саммит “Крымской платформы”.

“Затем мне представляется, что такой пик может возникнуть во время празднования 30-летия Независимости Украины, когда планируется запустить то, что называется “Крымской платформой”, которая вызывает и раздражение, и озабоченность в российских верхах”, — резюмировал Фёдоров.