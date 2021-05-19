Депутат Госдумы РФ раскрыл планы Кремля на Донбасс – ни присоединять, ни признавать “Л/ДНР”

Кремлю выгодно удерживать Донбасс в непризнанном статусе и продолжать войну. Это признал депутат Госдумы РФ и директор Института стран СНГ Константин Затулин, который много лет занимается в РФ “украинским направлением”.

Внимание на слова Затулина в своем блоге на YouTube обратил известный украинский журналист и участник минских переговоров Денис Казанский, передает Диалог.UA.

Затулин дал интервью российскому сайту “Политнавигатор”, в котором признал, что “Л/ДНР” нужны России в качестве рычага давления на Украину. В связи с этим ни присоединять “республики”, ни даже признавать их Москва не будет.

“Это означает отрезать пути к Минскому процессу, отрезать всю идеологию стимулирования превращения Украины в федеративное государство”, – заявил российский депутат.

Казанский считает, что слова Затулина дают ответ на то, кому на самом деле нужна многолетняя война на Донбассе.

“Раскрыл планы Кремля как в отношении Украины в целом, так и ОРДЛО в частности. Из его слов выходит, что “Л/ДНР” нужны России как инструмент превращения Украины в слабое раздробленное федеративное государство. Это своего рода “удавка”, которую Москва хочет набросить нам на шею”, – заявил журналист.