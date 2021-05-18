Оранжерея в миниатюре: как сделать флорариум своими руками

Мы все любим домашний комфорт и уют. Комнатные растения создают приятную атмосферу, очищают воздух, убирают негативную энергию и просто радуют глаз. Но, увы, не всегда хватает времени ухаживать за многочисленными цветами, да и традиционные горшки порядком надоели. В таком случае выручают флорариумы — модный тренд последних лет. Эти декоративные флористические композиции не требуют особого ухода и станут настоящим украшением интерьера. Конечно, их можно купить у специалистов уже готовыми. Однако, что может быть лучше, чем создать такую красоту своими руками? Рассказываем, что такое флорариум и как сделать мини-сад самостоятельно. Кстати, найти полезную информацию о разных видах Hand Made вы можете в подборке книг о рукоделии от библиотеки электронных книг Epolits.

Что такое флорариум?

Флорариум (фитотеррариум) — это специальная закрытая ёмкость из стекла или других прозрачных материалов с живыми растениями и декоративными элементами. Прообразом этого современного «сада в стекле» был так называемый «ящик Уорда» — конструкция, придуманная еще в 19 веке английским ботаником Натаниэлем Уордом для перевозки в защищенном виде растений, насекомых и так далее. В отличии от террариума, флорариум имеет узкое входное отверстие сбоку или сверху, чтобы в контейнере поддерживался нужный микроклимат. Часто отверстие закрывают крышкой.

Главная задача «мини-оранжереи» — обеспечить в ёмкости более-менее стабильный уровень влажности и температуры. Можно даже приобрести специальное оборудование для обогрева и освещения, чтобы выращивать в стеклянном саду прихотливые, экзотические растения. Понятно, что в этом случае придется потратиться, а еще иметь определенные навыки. Например, эксперимент с «заселением» орхидеи может закончится фиаско, ведь ей нужен подогрев, вентиляция, дополнительный уход. Так что идеальный вариант для начинающих — это кактусы или суккуленты, требующие минимальных ресурсов.

Источник: stroychik.ru

Для флорариумов подбирают медленнорастущие, низкорослые (до 20 см) растения. Можно купить и те, которые поддаются стрижке. Важное условие — «зеленые питомцы» должны иметь близкие условия для жизни, иначе некоторые просто погибнут. Изучите вопрос «соседства» до того, как займетесь композицией, или обратитесь с подбором растений к профессиональному флористу. Вообще, различают два вида растений, подходящих для флорариумов. Это влаголюбивые, а также суккуленты и кактусы, привыкшие к сухому климату.

Виды фитотеррариумов:

· По типу ёмкости. Закрытые стеклянные сады имеют крышку или дверцу, чтобы поддерживать микроклимат с повышенной влажностью и температурой. Идеальная среда для тропических и влаголюбивых растений. Полив практически не нужен, ведь благодаря испарениям воды из почвы и листьев образуется конденсат, попадающий обратно в почву. В открытых, наоборот, есть отверстие вверху или сбоку. В них выращивают растения засушливого или умеренного климата, не боящихся сквозняков. Но нужно следить за поливом.

· По композиции. Простые делают с 1-3 растениями в небольшой емкости. Сложные — это настоящее произведение фитодизайна, которое состоит из более чем 3 растений, других природных элементов и искусственного декора.

· По расположению: подвесные, настенные, настольные и напольные.

Настенный флорариум. Источник: pinterest.ru

Настольный флорариум. Источник: homester.com.ua

Подвесной флорариум. Источник: seo.belstu.by

Напольный флорариум. Источник: stroychik.ru

Домашние мини-оранжереи обладают рядом неоспоримых преимуществ. Они компактные, не занимают много места и их можно свободно перемещать по дому или квартире. Ёмкости, растения и композиции выбираются в зависимости от интерьера, а готовый сад станет эксклюзивным и эффектным украшением. Кроме этого, минимум усилий для ухода. Если нагрянет отпуск или командировка, то можно спокойно уехать на пару дней или даже недель. Флорариум стойко перенесет ваше отсутствие.

Единственное, не все растения подходят для создания фитотеррариума. Да и как бы медленно они не росли, рано или поздно им станет тесто в небольшом контейнере. Тогда цветы следует пересадить, а стеклянную композицию наполнить новыми «жителями».

Какие материалы необходимы для создания мини-сада?

Первое, что нужно выбрать — это ёмкость. Прекрасно, если вы можете купить сосуд для флорариума, ведь изготовить его вручную довольно сложно. Сейчас делают модели из водостойких, жёстких материалов с хорошей светопроницаемостью: стекла, оргстекла, экструдированного пенополистирола. Продаются даже изделия из дерева с прозрачными вставками. Но, если хотите сэкономить, выручат подручные средства: старые стеклянные чайники, вазы, банки, бутылки, стаканы, колбы, большие лампочки. Форма контейнера может быть любая: куб, сфера, полусфера, конус, цилиндр, купол, но чаще всего берут геометрические флорариумы. В целом, выбор сосуда зависит от вида и размера растений. Помним, что для тропических флорариумов и орхидариумов подходят ёмкости с герметично закрывающимся отверстием; для кактусов и суккулентов — открытые, с более широким горлом, так как они любят низкую влажность.

Источник: glav-dacha.ru

Сами растения. Растительный флорариум с суккулентами под силу даже новичкам с минимальным опытом. А вот тропический лес требует более серьезного подхода и более сложного ухода. Только знающие флористы понимают, какие растения к нему подходят, какое допоборудование нужно установить и так далее. Требования, которые выдвигаются к растениям для флорариума: миниатюрность, медленный рост, неприхотливость, хорошая способность к «соседству». Топ для «оазиса» в стекле — это суккуленты и кактусы, мох и папоротники, кротоны, фиттонии, сенполии, карликовые виды фиалок.

Дренаж. Это крупный песок, керамзит, галька, битый кирпич, активированный уголь, декоративные камешки. В ёмкостях нет отверстий для ухода воды. Если она накопится — корни погибнут.

Почва. Ее выбирают в зависимости от вида растения. Кактусам и суккулентам достаточно легкой песчаной смеси в соотношении 1:2, орхидеям — специальный грунт на основе древесной коры, остальным — обычная почва с добавлением перлита и вермикулита (30% от общей массы). Азотные удобрения под запретом — они усиливают рост культур. Чтобы сэкономить время и ресурсы, можно просто купить готовую смесь в магазине.

Инструменты для работы. Понадобятся перчатки, пинцет, мини-лопатка, мини-бутылочка для полива или шприц, винная пробка для утрамбовки почвы, шпажки для закрепления декора.

Декоративные элементы. Вот тут простор для фантазии. Мох, цветное стекло, камешки, ракушки, природные материалы (коряги, веточки, сухоцветы) или искусственные фигурки. В общем, все то, что впишется в вашу творческую композицию.

Варианты композиций и их главные особенности

По сути, цветочный аквариум имитирует естественные условия обитания выбранных растений. То есть, при формировании композиции следует учитывать климатический пояс, где они растут. Ошибкой будет посадить рядом папоротники влажных лесов и кактусы из пустыни. Для каждой культуры нужен свой режим полива, температуры и вентиляции. Существует множество вариантов оформления флорариума. Рассмотрим самые популярные из них.

«Пустыня». Лучший вариант для тех, кто только учится создавать флорариумы и у кого нет много времени для ухода за ними. Обитатели таких мини-ландшафтов — суккуленты. Обычно это такие культуры, как молодило, агава, дикия, каланхоэ, малефора, молочай, эуфорбия, разные виды кактусов. Их высаживают в открытые террариумы или сосуды с зауженным горлышком. Грунт из песка предварительно просеивают. Пейзаж дополняют камешками, керамическими обломками, кусками песчаника. Такой флорариум поливают по мере высыхания почвы. Температура воздуха должна быть умеренной, зимой даже прохладной — 13-15 градусов. Суккуленты любят солнечные лучи, так что композицию можно поставить на подоконник.

Источник: ogorod.ru

«Тропический лес». Дикий лес Амазонии в миниатюре — вот это вызов! Для создания многоярусности берут растения разной высоты, со схожими требованиями к условиям жизнедеятельности. Это могут быть спаржа, плющ, фикус, аир, бегонии, кротон, фиттония, небольшие папоротники. Почва для них по составу сложная, с примесью торфа, листовой земли, крупного песка. Штрихи к тропическому лесу — цветной мох, водопад из полимерной глины, прокипяченные коряги, веточки и т. д. Растения влажных тропиков требуют уровень влажности не ниже 70-85%, температуру — не менее 25 градусов, частый полив или опрыскивание, если террариум открыт или в квартире сухой воздух.

Источник: zvetnoe.ru

«Горы». Выбор растений для такого стеклянного сада зависит от того, какой пейзаж будет основным. Для сухих горных областей характерны культуры полупустынь, а для поросших лесом склонов гор — влажных лесов. Сенполии и некоторые вьющиеся растения будут дополнением скалистых пейзажей. Отсюда и выбор почвы: либо с высоким содержанием органики и дренажем, либо с крупным песком и галькой. Большие острые камни неправильной формы позволят сымитировать пики и уступы.

Источник: happymodern.ru

«Мох». Это одна из самых распространенных групп растений в мире, насчитывающая более 10 тысяч видов. Обычно мхи используют во флорариумах как дополнительный элемент, покрывающий открытые участки почвы. Но есть и монокомпозиции из мха — моссарии. Можно даже использовать несколько видов мха в одном мини-саде. Излюбленный вид — мох сфагнум, с помощью которого копируют ели или другие деревья. Композицию разбавляют камешками, фигурками, корягами. Мхи любят кислую почву и частое опрыскивание.

Источник: hotel-a.ru

Создаем флорариум пошагово

Шаг 1. Набросайте план-эскиз, которому будете следовать. Придумайте заранее общую композицию, тщательно подберите сосуд, растения, которые хотите выращивать, чтобы они хорошо «ладили» с друг другом и были одинаковыми в уходе.

Шаг 2. Подготовьте контейнер для флорариума. Хорошенько его очистите и помойте. Неспешно обдайте кипятком, чтобы изделие не треснуло. Просушите сосуд.

Шаг 3. На дно ёмкости насыпьте дренажный слой высотой 3-4 см (чем больше размера ёмкость, тем больше дренажа нужно насыпать). Важно! Если песок и гальку нашли сами, то перед использованием их нужно продезинфицировать. Промыть, обдать кипятком и просушить. Это же касается и декора. Сверху уложите активированный уголь в таблетках или предварительно измельченный. Можно использовать мелкий древесный уголь. Зачем это нужно? Чтобы обезопасить почву от химикатов, которые могут быть в воде, защитить от появления плесени и грибка.

Шаг 4. Поверх дренажа насыпьте слой почвы высотой 5-8 см. Используйте для этого воронку из свернутого картона. Почву утрамбуйте.

Шаг 5. Перед посадкой растений наметьте места заранее. Сделайте небольшие ямки, слегка увлажнив их. Аккуратно достаньте растения из горшков, очистите корни от земли, если потребуется — подрежьте их, потом они отрастут. С помощью пинцета посадите растения в ямки, добавив больше почвы вверху и уплотнив ее у основания. Следите за промежутками между ними. Оставляйте 2-3 см, чтобы они не мешали друг другу. Также листья не должны касаться стенок сосуда, иначе на них будет скапливаться конденсат и они загниют.

Шаг 6. Высаженные культуры аккуратно опрыскайте из опрыскивателя. Если почва недостаточно влажная, используйте лейку с тонким носиком. Совет: берите для полива отфильтрованную или питьевую воду, в которой нет вредных веществ.

Шаг 7. Украсьте композицию декоративными элементами согласно своей идее. Это нужно делать в последнюю очередь, ведь основа флорариума — растения, а декор лишь фон для них.

Шаг 8. Протрите стенки сосуда снаружи и внутри сухой салфеткой.

Мастер-класс по изготовлению флорариума «Пустыня»

Мастер-класс по изготовлению флорариума из пемзы и мха

Распространенные ошибки при формировании флорариума

1. Использование сосудов из цветного стекла или из матового окрашенного пластика. Такие изделия нарушают спектр света и, соответственно, физиологию высаженных растений.

2. Слишком замысловатая форма ёмкости. Например, чересчур изогнутый сосуд хорошо отражает солнечные лучи, но из него трудно удалять загрязнения.

3. Растения слишком загущенные. Следите за расстоянием между ними при посадке.

4. Совмещение в одном флорариуме культур с разными требованиями к условиям обитания.

5. Слишком маленький дренажный слой, что приводит к замоканию корневой системы растений.

6. Избыток декора «перегружает» мини-сад. Это отвлекает внимание от главного элемента — самих растений.

Уход за готовым цветочным «аквариумом»

Уход за растительным террариумом зависит от тех культур, которые в нем «поселились». Впрочем, есть общие правила для всех типов, которые позволят надолго сохранить эстетичный вид вашей рукотворной композиции.

1. Берегите флорариум от прямых солнечных лучей! В этом случае стеклянные стенки станут линзами и вызовут ожоги у его обитателей.

2. В холодное время года даже самые тенелюбивые растения лучше переставить поближе к окну.

3. Не переусердствуйте с поливом! Флорариумы с жителями тропических лесов поливайте чаще, а пустынные растения — достаточно 1 раза в 2-4 недели.

4. Не забывайте об увлажнении почвы. Тропические растения, особенно в открытых сосудах, время от времени увлажняйте с помощью пульверизатора.

5. Мини-сад полезно проветривать раз в неделю.

6. Раз в месяц переворачивайте сосуд, чтобы солнечные лучи касались всех сторон композиции.

7. Регулярно следите за состоянием растений. Подсохшие листья и омертвевшие стебли удаляйте, чтобы они не стали рассадником плесени или бактерий.

8. Почву нужно менять каждые два-три года.

9. Если растение чрезмерно выросло — обновите его.

10. Периодически протирайте контейнер влажным бумажным полотенцем.

Вот так можно создать кусочек горных вершин, густых тропических лесов или жарких пустынь для своего дома или в качестве оригинального подарка родным и друзьям. Достаточно лишь немного усилий, времени, а еще полета фантазии. Ведь то, что сделано с любовью своими руками, на самом деле бесценно. А для вдохновения — еще немного фотографий отличных флористических решений. Дерзайте!

Источник: handmadeidea.com.ua

Источник: handmadeidea.com.ua

Источник: handmadeidea.com.ua

Источник: handmadeidea.com.ua

Источник: handmadeidea.com.ua

Источник: handmadeidea.com.ua

Статья взята с сайта Epolits, ссылка на оригинал статьи: https://epolits.com/articles/oranzhereya-v-miniatyure-kak-sdelat-florarium-svoimi-rukami