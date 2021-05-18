Эстония хочет купить 70 тысяч саженцев для восстановления лесов Луганщины после пожаров

Премьер-Министр Эстонии Кая Каллас и вице-премьер-министр Украины Алексей Резников посетили Луганскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Во время визита на КПВВ «Станица Луганская» госпожа премьер-министр объявила о намерениях Эстонии помочь Луганской области в реновации лесов после пожаров.

В частности, речь идет о финансировании на приобретение около 70 000 саженцев.

Символично, что во время пребывания на КПВВ «Станица Луганская» госпожа премьер Кая Каллас, вице-премьер Алексей Резников и председатель Луганской ОГА-ВГА Сергей Гайдай высадили три саженца можжевельника.