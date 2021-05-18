На КПВВ “Станица Луганская” начали строительство многофункциональной сервисной зоны

Сегодня, 18 мая, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и вице-премьер-министр Украины Алексей Резников посетили Луганскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Они посетили КПВВ «Станица Луганская», где уже начаты работы по сооружению многофункциональной сервисной зоны.

Кая Каллас ознакомилась с планами по дальнейшему функционалу обновленного КПВВ, а она, в свою очередь, подтвердила намерения относительно дальнейшей поддержки Украины.

«Мы все партнеры и друзья Украины. Границы Украины международно определены и Луганск – это Украина, Донецк – это Украина, и Крым – это Украина. Мы 7 лет стоим бок о бок с Украиной и продолжим это делать столько, сколько надо. Я убеждена, что лучший ответ Украины на вооруженную агрессию России – это реформы. И, конечно, инвестирование в развитие подконтрольных Правительству территорий. Люди должны видеть, что на свободной территории лучше, здесь жизнь и Украина – это европейская страна », – отметила госпожа Премьер-Министр.

В свою очередь, Алексей Резников поблагодарил Эстонию за партнерство и поддержку и напомнил, что в прошлом году многофункциональные сервисные зоны были построены на КПВВ «Счастье» и «Новотроицкое» . Он добавил, что строительство сервисной зоны в Станице Луганской происходит при партнерстве ПРООН и ожидается, что работы будут завершены осенью.

«Я благодарю Эстонию за последовательную поддержку Украины. И госпожу Каллас за то, что наши европейские друзья помнят о Крыме. Именно сегодня Украина и весь мир чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа . 77 лет назад, 18 мая 1944 года, началась операция по депортации крымскотатарского населения. За два дня сталинский режим выселил из родных домов более 180 000 представителей коренного народа. В 2014 году, начиная с оккупации Крыма и Севастополя и продолжая вооруженной агрессией в Донецкой и Луганской, потомки этого режима повторяют это преступление. Но, как сказала госпожа Каллас, Донецк, Луганск и Крым – это Украина, и мы вернем все наши земли и наших людей, – сказал украинский вице-премьер.

Он рассказал, что услуги в сервисных зонах пользуются спросом.

В частности, например, с начала года услугами «Ощадбанка» в сервисных центрах КППВ «Счастье» и «Новотроицкое» воспользовались 3305 граждан, «Новой почты» – 8441 гражданин, магазина сопутствующих товаров «Osto» – 2634 гражданина, медпунктов – 3251 гражданин . Услуги в ЦПАУ было предоставлено 3703 гражданам.

«Однако из-за блокирования оккупационными режимами работы КПВВ многие украинские граждане не могут сегодня реализовать свои конституционные права и люди остаются в изоляции. Если в 2019 было зафиксировано около 16-16,5 млн пересечений в год, то в 2020 – 3,5 млн в год. В этом году, за первые три месяца 2021 – всего 128 тысяч. Каждое заседание ТКГ, на заседаниях гуманитарной рабочей группы, украинская делегация постоянно поднимает вопрос открытия КПВВ, в том числе во исполнение договоренностей Парижского саммита Н4 в 2019 году. И я надеюсь, что все же здравый смысл получит преимущество и оккупационные режимы прекратят издеваться над людьми », – подчеркнул Алексей Резников.

Вице-премьер-министр добавил, что наши граждане из оккупированных территорий должны получать все услуги, которые предоставляет Украина, и должны чувствовать и понимать, что государству есть к ним дело.

«Мы продолжаем работу над упрощением доступа ко всем государственным сервисам наших граждан, покинувших свои дома из-за вооруженной агрессии России, или вынужденно проживают в заложниках оккупационных режимов. Я рад сообщить, что со вчерашнего дня состоялся полноценный запуск на портале Дія комплексной услуги «еМалятко» для наших граждан из ВОТ и электронной подачи заявок о намерении получить льготный ипотечный кредит для ВПЛ в рамках гранта от Банка развития KfW. Напомню, что уже в рамках пилотного проекта запущена услуга «виртуальный номер», а в течение года планируется запустить через портал Дія онлайн-услуги по переоформлению справки ВПЛ через подачу заявок на оказание адресной помощи ВПЛ; дистанционную подачу документов в образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина» и другие. Все государственные услуги в онлайн-формате будут доступны для жителей ВОТ к 2023 году », – подытожил Алексей Резников.