В Северодонецке на детской площадке произошел взрыв: пострадала 9-летняя девочка

Сегодня, около 17 часов, на спецлинию «102» поступило сообщение, что на детской площадке по ул. Энергетиков произошел взрыв, в результате которого 9-летняя девочка получила телесные повреждения.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

На место происшествия немедленно прибыли правоохранители, которые ограничили доступ к площадке других лиц, так как по предварительной информации взрывоопасных предметов было несколько.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, оперативники и эксперты-взрывотехники. Проведение первоочередных действий курирует руководство ГУНП в Луганской области.

Уже установлены еще два аналогичных патрона, которые находились в кустах и ​​на скамейке.

В настоящее время известно, что указанные опасные предметы нашли ребята, проживающие в этом же дворе, на мусорнике и спрятали их в кустах, а пострадала девочка их нашла.

Сейчас девочке оказывается помощь в больнице города, у нее диагностировано рассечение брови.

Сейчас следователи вместе с прокуратурой решают вопрос о квалификации события, продолжаются неотложные следственные мероприятия.