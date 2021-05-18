COVID-19 на Луганщине: за минувшие сутки 111 новых случаев, 467 пациентов выздоровели

Лабораторно подтверждено 111 новых случаев COVID-19 в Луганской области. Выздоровели 467 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

География выявленных заболеваний:

город Лисичанск – девятнадцать, Рубежное – девять, Северодонецк – двадцать девять, Беловодский район – шесть, Белокуракинский – одно, Кременской – три, Марковский – четыре, Меловской – одно, Новоайдарский – одно, Новопсковский – шесть, Попаснянский – десять, Сватовский – два, Станично-Луганский – четыре, Старобельский – одиннадцать, Троицкий – пять.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден в 25 396 случаях.

Выздоровели – 21852 (467 за последние сутки), лечатся – 2711 (493 – стационарно, 2218 – амбулаторно).

Следует отметить, что за время распространения этого вируса в области заболели 1048 детей в возрасте до 17 лет. Из них выздоровели – 914.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 40,9 (при пороговом 60).

Всего с начала пандемии на Луганщине от этой болезни умерло 833 человека.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 18 мая (09:00) в Украине 2160095 подтвержденных случаев COVID-19, из них 48 469 летальных, 1882344 лица выздоровели. Всего проведено 9882447 тестирования методом ПЦР. За сутки зафиксировано 4095 новых случаев; летальных – 285; осуществлено 61110 тестирований; выздоровела 17751 человек.