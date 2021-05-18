Фигурируют Порошенко и Ахметов: в сеть слили новую порцию “пленок Медведчука”

Обнародована новая часть телефонных разговоров, вероятно, народного депутата от “ОПЗЖ” Виктора Медведчука, на которых фигурирует его кум Владимир Путин, пятый президент Петр Порошенко, олигарх Ринат Ахметов и боевики ОРДЛО.

Их опубликовали расследователи Bihus.info.

По словам журналистов, они получили записи десятков часов разговоров с десяти мобильных телефонов Медведчука, все из которых – на российских номерах.

Как утверждает Денис Бигус, Медведчук был включен в работу с Порошенко от начала президентства. Уже с июня 2014 года он регулярно посещал Администрацию президента. Согласно записям, Медведчук якобы встречался с Порошенко в любое время – хоть ночью, хоть на выходных.

“Главное – вопрос национальной безопасности доверили существу, которое боролось исключительно за интересы врага. На записях будет слышно, что он иногда жестче относился к Украине, чем даже сам Кремль“, – прокомментировал он записи.

Он подчеркнул, что это записи украинских спецслужб.

“Они знали, все знали, и несмотря на это, давали Медведчуку все больше возможностей“, – констатировал журналист.

Расследователи установили, что Медведчук посетил так называемую “ДНР” уже в мае 2014 года, но к тому времени его никто официально не уполномочивал на переговоры от Украины.

Как сообщал “источник”, в марте в сети появились аудиозаписи разговоров людей, чьи голоса похожи на нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука и экс-помощника президента России Владислава Суркова.

Позднее в сети появилась аудиозапись разговора якобы народного депутата от партии Виктора Медведчука с руководством России, который состоялся в 2015 году.