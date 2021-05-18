Галкин показал счастливую Пугачеву, и споров о внешности певицы ждать не пришлось

Российский пародист Максим Галкин поделился с подписчиками в Instagram свежим фото супруги – 72-летней певицы Аллы Пугачевой. Примадонна позирует среди цветов, которые, очевидно, растут на территории их роскошного подмосковного дома. И первое, на что обратили внимание пользователи соцсетей, – как выглядит артистка без макияжа.

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“Ах, лето!” – написал Галкин под фотографией жены. Всего за несколько часов пост собрал более 400 тысяч лайков, а также сотни комментариев, в которых до сих пор активно обсуждается внешность Пугачевой.

Некоторые подписчики Галина посчитали Пугачеву “не настоящей”. Многие списывают это на пластические операции и уколы красоты. Другие же выступили в защиту артистки и предложили критикам поделиться своими фото, когда они достигнут такого же возраста.

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Ранее Максим Галкин заснял на видео разговор со своей дочерью, а ролик выложил в Instagram. На кадрах видео юморист интересуется у Лизы, каких она знает художников. Ответ девочки очень удивил звездного отца.

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