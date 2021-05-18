В Раде почтили память жертв геноцида крымских татар: эксклюзивные фото

Во вторник, 18 мая, в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и День борьбы за права крымских татар. В Верховной Раде Украины народные депутаты почтили погибших во время депортации минутой молчания.

Корреспондент “источника” Роман Петушков сделал фото в ВР.

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Напомним, 18 мая 1944 года советская власть начала депортацию крымскотатарского населения Крыма. Общее число депортированных составило 191 тысячу человек. По подсчетам историков, за время транспортировки погибло более 7,8 тысяч людей. Они гибли от голода, жажды, духоты, болезней и колоссального стресса. Тела умерших выталкивали из окошек под крышей вагонов, или оставляли на полустанках.

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