Дракон “сжигает” Раду: нардеп Скороход засветила наряд с необычным принтом, эксклюзивные фото

Народный депутат из группы “Партия “За будущее” Анна Скороход, которая не раз привлекала внимание своим внешним видом, пришла на заседание Верховной Рады 18 мая в пиджаке с очень интересным принтом.

Корреспондент “источника” Роман Петушков сделал соответствующие фото в зале заседаний ВР.

Так, Анна Скороход появилась в ВР в пиджаке с огромным драконом вышитым на спине золотыми нитками. Кроме дракона на вышивке изображено также здание Верховной рады. Картина, вышитая на пиджаке нардепа представляет собой сцену сжигания драконом здания верховной рады Украины.

Как сообщал “источник”, другой народный депутат, Николай Бабенко, 18 мая отличился игрой в шахматы во время заседания Рады.

Также сообщалось, что Верховная Рада в четверг, 20 мая, соберется на внеочередное заседаниедля рассмотрения вопросов, касающихся получения макрофинансовой помощи от Евросоюза и транша Международного валютного фонда.